Samsung, che sorpresa: aggiornato un noto smartphone datato

Dopo la sorpresa di fine 2020, che ha coinvolto degli smartphone usciti nel 2015, torniamo a trattare su queste pagine gli aggiornamenti inaspettati effettuati da Samsung. Infatti, in questi giorni l'azienda sudcoreana ha sorpreso tutti, rilasciando un update per un dispositivo uscito ormai diversi anni fa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e SamMobile, negli ultimi giorni i possessori di Samsung Galaxy Note FE stanno ricevendo sul proprio dispositivo il firmware N935FXXS8CUD1. I Paesi coinvolti per il momento sembrano essere Vietnam, Cambogia, Tailandia, Indonesia, Malesia, Filippine e Arabia Saudita. Non è chiaro quale sia il changelog, ma a quanto pare si tratta di un update di sicurezza.

In ogni caso, erano in pochi gli utenti che si aspettavano di ricevere un aggiornamento di questo tipo, in quanto si tratta di uno smartphone uscito originariamente nel 2017, che inizialmente disponeva di Android 7.1.1 Nougat. Attualmente, il dispositivo ha raggiunto la versione 9 Pie del sistema operativo del robottino verde.

Samsung Galaxy Note FE, lanciato solamente in mercati selezionati, finì al centro dell'attenzione mediatica al momento dell'annuncio per via del fatto che si trattava di un'edizione "speciale" di Samsung Galaxy Note 7 (che arrivò in seguito ai problemi di quest'ultimo, questione al centro del dibattito all'epoca).