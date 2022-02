Samsung, sorpresa in arrivo al MWC? L'azienda ha fissato un evento virtuale

Benché Samsung abbia appena presentato i Galaxy S22 nel corso dell'evento Unpacked dell'8 febbraio scorso, pare che il colosso coreano abbia altri annunci già programmati per il Mobile World Congress 2022, che si terrà tra il 28 febbraio e il 3 marzo a Barcellona, in Spagna.

Samsung ha infatti annunciato che terrà un evento di presentazione hardware il 27 febbraio, proprio poche ore prima dell'apertura del MWC: con ogni probabilità, dunque, i prodotti e le tecnologie che il produttore coreano mostrerà durante l'evento del MWC saranno successivamente resi disponibili ai giornalisti per una prova sullo showfloor della manifestazione.

Non è chiaro cosa Samsung abbia in serbo per la presentazione del 27 febbraio, visto che i suoi smartphone e tablet flagship sono appena stati annunciati, mentre stando alla tabella di marcia condivisa dalla stessa Samsung è ancora presto per l'annuncio dei nuovi Galaxy Z Fold e Z Flip 4. Il tema dell'evento, comunque, sarà "Discover a New Era of Connected Mobile Devices", lasciando dunque pensare ad un nuovo hardware mobile.

È tuttavia anche possibile che Samsung si concentri su altre tecnologie, come laptop, PC, dispositivi indossabili e televisori, oppure che la presentazione sarà incentrata su tecnologie ancora prive di reali applicazioni in prodotti vendibili sul mercato, o magari che l'evento si focalizzerà sul lato software della produzione del colosso coreano. Un'altra possibilità è che Samsung annunci qualcosa di completamente nuovo, come i particolari smartphone pieghevoli già mostrati al CES 2022.

Ad ogni modo, il Mobile World Congress si conferma un evento centrale per gli amanti delle tecnologie mobile e per le aziende del settore. Tra il 2014 e il 2018, per esempio, Samsung ha usato la cornice del MWC per lanciare i suoi smartphone della linea Galaxy S, mentre solo più di recente ha iniziato ad utilizzare i propri eventi Unpacked per mostrare i device.

Il MWC è stato anche fortemente penalizzato dalla pandemia, che ha costretto il suo ente organizzatore, il GSMA, a cancellare l'evento nel 2020 e a posticiparlo da febbraio/marzo a giugno nel 2021, adottando una forma parzialmente fisica e parzialmente digitale, spingendo molte compagnie (tra cui proprio Samsung) a non parteciparvi. Oggi, invece, con la conferma della presenza di Samsung, pare che il MWC 2022 sarà quella della ripartenza, dopo due anni di "quasi-stop" imposto dal Covid-19.