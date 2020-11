Samsung fa una sorpresa ai possessori di vecchi Galaxy: update dopo 5 anni!

Nonostante i rumor siano proiettati sul futuro di Samsung e sull'arrivo di Galaxy S21, non bisogna dimenticarsi del fatto che là fuori ci sono delle persone che vogliono tenere il proprio smartphone acquistato a caro prezzo qualche anno fa. Samsung non si è scordata di questi utenti e infatti sta rilasciando, a sorpresa, un update.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e SAMMobile, nelle ultime ore i possessori di uno smartphone della gamma Samsung Galaxy S6 stanno ricevendo un aggiornamento. Lo stesso vale per coloro che dispongono di Samsung Galaxy Note 5, anch'esso coinvolto nell'iniziativa. In parole povere, l'azienda sudcoreana ha avviato il rollout di un update relativo a diversi smartphone usciti nel 2015, ovvero cinque anni fa.

La diffusione dell'aggiornamento sembra essere partita dalla Corea del Sud, "terra natale" di Samsung. Le versioni del firmware coinvolte sono G92xSKSS3ETJ1, G928SKSS3DTJ3 (gamma Galaxy S6) e N920SKSS2DTJ2 (Galaxy Note 5). Stando a diverse fonti internazionali, il rollout avrebbe già raggiunto anche l'Europa.

Non è tuttavia chiaro quali siano i miglioramenti apportati da questi aggiornamenti, dato che le prime segnalazioni affermano che le patch di sicurezza (risalenti a settembre 2018) e la versione di Android (Android 7.0 Nougat) siano rimaste le stesse. In ogni caso, probabilmente l'update è legato in qualche modo alla sicurezza.