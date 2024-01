Samsung sorride: per Galaxy S24 preordini più alti di sempre, meglio anche di S10!

A poco meno di due settimane dalla presentazione dei nuovi Galaxy S24 di Samsung, arrivano delle indicazioni più o meno attendibili sull’andamento dei preordini della serie di smartphone.

Dopo la notizia che i Galaxy S24 hanno registrato importanti numeri in termini di pre-order in India, Samsung ha annunciato che gli smartphone hanno ottenuto un ottimo riscontro anche in Corea.

Come riportato dai colleghi di ETNews, la serie Galaxy S24 ha superato qualsiasi record della serie Galaxy S da quando è stata lanciata. I preordini ammonterebbero a 1,21 milioni di unità, una cifra superiore dell’11% rispetto agli 1,09 milioni del Galaxy S23 dello scorso anno. Qualora tale trend dovesse tramutarsi in dati di vendita reali, i Galaxy S24 potrebbero diventare la generazione di Galaxy S con le vendite più alte degli ultimi tempi.

Counterpoint Research prevede 36 milioni di unità di S24 vendute da Samsung nel solo 2024, in crescita del 12,5% rispetto all’obiettivo interno che avrebbe fissato il produttore (e che non ha mai confermato in via ufficiale) di 32 milioni di unità.

La serie Galaxy S24 potrebbe quindi anche superare la serie S10 del 2019, che era stata l’unica fino ad ora a sfondare la soglia delle 30 milioni di unità vendute.