Samsung sospende acquisto pannelli LCD? La domanda di TV è diminuita

Le previsioni di Samsung per il mercato, dai dispositivi mobili ai televisori, a quanto pare si sono rivelate alquanto sballate. Se da una parte la società si trova 50 milioni di smartphone invenduti in stock, secondo un recente report essa si è trovata costretta ora a sospendere l'acquisto di pannelli LCD per i televisori di ultima generazione.

Stando a quanto riportato dal portale sudcoreano The Elec, infatti, dopo avere spedito 50 milioni di televisori durante il 2021 Samsung ha pianificato di acquistare circa 54 milioni di pannello per il 2022 in vista di un aumento della domanda in occasione della ripresa del mercato internazionale dopo il COVID-19. Tuttavia, tra conflitti internazionali e l’inflazione, la stima è stata progressivamente ridotta a 44 milioni e poi a 40 milioni, forzando Samsung a sospendere l'acquisto di pannelli LCD.

La diminuzione della domanda di TV LCD avrebbe imposto questa scelta al gigante asiatico, il quale invece vede parallelamente la domanda di televisori OLED crescere senza sosta. Di conseguenza, a metà giugno Samsung avrebbe informato i fornitori principali come BOE, TCL, HKC e altri della sospensione degli acquisti fino alla fine di luglio 2022 nel tentativo di svuotare l’inventario.

Secondo The Elec, anche altri produttori come LG, TCL e Sony hanno rivisto al ribasso i loro obiettivi di spedizione per il 2022, ma non avrebbero interrotto gli acquisti di pannelli LCD al momento. Insomma, Samsung sembra avere anticipato tutti, ma si tratta della scelta giusta? Lo scopriremo solamente nei prossimi mesi; per ora, invitiamo i lettori a prendere queste indiscrezioni cum grano salis.

In tutto ciò, Samsung Galaxy S22 Ultra si è rivelato un successo commerciale enorme.