Samsung sospende rilascio One UI 4.0 con Android 12: Google deve risolvere bug

Il passaggio alla One UI 4.0 basata su Android 12 per Samsung si sta rivelando alquanto travagliato. Dopo il rilascio stabile su Z Fold3 e Z Flip3, infatti, la società sudcoreana ha deciso di interrompere il release su scala globale a causa di una moltitudine di problemi di cui si dovrà occupare direttamente Google.

La conferma è giunta agli utenti tramite il forum ufficiale della community sudcoreana, dove un moderatore ha spiegato al pubblico qualche giorno fa la “manifestazione di errori in alcuni dispositivi, dovuti da problemi di compatibilità con il sistema Google Play”. Tali bug hanno già colpito molti utenti possessori dei succitati smartphone pieghevoli top di gamma: in certi casi i dispositivi si sono trovati bloccati in modalità di ripristino, mentre in altri gli smartphone sono diventati inutilizzabili a causa di brick di diversa natura.

Per evitare ogni altra spiacevole evenienza ai clienti, Samsung ha dunque optato per la sospensione dell’aggiornamento a One UI 4.0 per tutti i suoi telefoni compatibili. Il processo di rilascio si riavvierà una volta che il colosso di Mountain View provvederà a sistemare i detti bug.

Tra l’altro, Android 12 si è rivelato non proprio in forma anche nel caso degli stessi Google Pixel 6, di cui tra novembre e dicembre si è parlato in più occasioni per bug come la perdita intermittente di segnale. Un caso analogo ha riguardato OnePlus 9 e 9 Pro, per i quali l’aggiornamento a OxygenOS 12 è ripreso a metà dicembre dopo molteplici segnalazioni di disguidi tecnici. Insomma, un debutto non proprio convincente per l’ultima iterazione del robottino verde.