Samsung sostituisce gli imballaggi in plastica con materiali eco-sostenibili

Samsung ha annunciato che entro le metà di quest'anno inizierà a sostituire i materiali di imballaggio in plastica con carta e altri elementi sostenibili a livello ambientale. Si tratta di una nobile iniziativa da parte della società sudcoreana, che si impegna a utilizzare materiali come plastica e carta riciclata basati su elementi naturali.

In particolare, saranno sostituite le confezioni utilizzate attualmente per i prodotti e gli accessori Samsung, che vanno dai telefoni cellulari ai tablet agli elettrodomestici. La società sudcoreana ha inoltre annunciato di aver costituito una task force aziendale che coinvolge i reparti di progettazione e sviluppo, acquisti, marketing e controllo della qualità e si impegnerà in tal senso.

Per i telefoni cellulari, i tablet e i prodotti indossabili, Samsung sostituirà la plastica utilizzata per gli involucri con una nuova tipologia di stampi ecologici e gli accessori per avvolgere i sacchetti con materiali eco-compatibili. La società sudcoreana modificherà anche il design dei caricabatterie dei telefoni, sostituendo l'esterno lucido con una finitura opaca ed eliminando le pellicole di protezione in plastica, riducendone l'uso complessivo.

Oltre a questo, i sacchetti di plastica utilizzati per proteggere la superficie di elettrodomestici quali TV, frigoriferi, condizionatori d'aria, lavatrici e altri elettrodomestici da cucina saranno sostituiti con sacchetti contenenti materiali riciclati e bioplastiche, che sono rispettivamente fatti di plastica riciclata e materiali non a base di combustibili fossili, come l'amido o la canna da zucchero.

Per quanto riguarda la carta, Samsung utilizzerà solo materiali in fibra certificati da enti ambientali internazionali come il Forest Stewardship Council e il Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Gyeong-bin Jeon, responsabile del Global Customer Satisfaction Center di Samsung, ha dichiarato in merito: "Samsung Electronics si interessa alle principali problematiche ambientali, come l'esaurimento delle risorse e gli sprechi di plastica. [...] In questo contesto, ci impegniamo a riciclare le nostre risorse e a ridurre al minimo l'inquinamento proveniente dai nostri prodotti. Adotteremo materiali più ecosostenibili anche se ciò dovesse significare un aumento complessivo dei costi".

Samsung ha annunciato di aver fissato un piano di implementazione a medio termine per utilizzare solo materiali di imballaggio in carta certificati dalle iniziative legate alla salvaguardia forestale entro il prossimo anno. Entro il 2030, la società sudcoreana intende utilizzare 500 mila tonnellate di plastica riciclata e raccogliere 7,5 milioni di tonnellate di prodotti scartati (obiettivi entrambi cumulabili dal 2009).