Samsung spedisce primi chip a 3 nanometri: battuta sul tempo TSMC!

A fine giugno 2022 è emerso che Samsung ha iniziato a produrre chip a 3 nanometri battendo così sul tempo TSMC, il colosso taiwanese ormai punto di riferimento nel settore dei semiconduttori. Ebbene, proprio in queste ore la società ha spedito il primo lotto di chip a 3 nm, celebrando l’occasione stessa come si deve.

Come ripreso da SamMobile, all’evento svoltosi presso il sito di produzione V1 al campus di Hwaseong in Corea del Sud si sono presentate circa 100 persone, tra dipendenti chiave Samsung, alti funzionari del Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Corea del Sud. In tale occasione, Samsung ha annunciato che l’obiettivo sarà quello di “proseguire con tecnologie innovative per diventare i migliori al mondo”.

Samsung Foundry ha poi precisato che i suoi chip a 3 nanometri basati sulla tecnologia GAA (Gate All Around), per consumo energetico più efficiente e prestazioni migliori rispetto al già noto standard FinFET, verranno utilizzati specialmente per server e data center, passando poi per smartphone, dispositivi wearable, computer portatili e altri dispositivi.

Si ricorda, dunque, che TSMC dovrebbe iniziare a produrre chip con nodo a tre nanometri intorno al quarto trimestre del 2022, e lotterà direttamente con Samsung per ricevere ordini da giganti come AMD, Apple, MediaTek, NVIDIA e Qualcomm.

À propos della casa di San Diego, sappiate che il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 ha una data di lancio.