Samsung, lo spettacolo dei 75 pollici in 4K a meno di 900 euro

Oltre all'interessante sconto sul Samsung Neo QLED 8K da 85 pollici, nelle ultime ore in rete è apparsa un'interessante promozione per chi ha un budget più limitato ma che cerca comunque un pannello dall'ampia diagonale per la propria sala cinema.

Se è questo il caso, allora potrebbe interessarvi dare un'occhiata allo sconto presente su Amazon Italia sul Samsung Crystal UHD BU8505, che risponde al codice completo di UE75BU8505KXXC.

Si tratta di una TV da 75 pollici con retroilluminazione LED che offre le principali feature della casa a un prezzo contenuto e ora ancora più conveniente. Infatti, su Amazon risulta scontato del 15%, riducendo il prezzo dai normali 999 euro agli attuali 849 euro.

Ovviamente, si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon con servizio Prime. A bordo troviamo funzionalità interessanti come Motion XCelerator e tutto l'ecosistema Smart TV di Samsung, compreso il Gaming Hub che integra anche i più popolari servizi di cloud gaming in circolazione.

Il Samsung Crystal UHD BU8505 è dotato di apparato di ricezione aggiornato agli standard più recenti ed è perfettamente compatibile con il digitale terrestre DVB-T2. La qualità dell'immagine è garantita dal display con Dynamic Crystal Color, così come il sonoro è arricchito dalla presenza del sistema Object Tracking Sound Lite.