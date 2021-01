Samsung ci spiega come riutilizzare i nostri smartphone più vecchi

In occasione del CES 2021 il colosso sudcoreano Samsung ha riproposto un vecchio programma noto nel 2017 come “Galaxy Upcycling”, ribattezzandolo però “Galaxy Upcycling at Home”. Annunciato al tempo come piano per riutilizzare i vecchi smartphone marchiati Samsung per scopi IoT, ora finalmente ha un futuro più definito.

L’azienda stessa in un annuncio nel suo sito l’ha ritenuta una delle varie misure pensate per ridurre l’impatto ambientale della società con la vendita dei suoi prodotti. Un piccolo assaggio ce lo daranno sicuramente i nuovi imballaggi dei TV e il nuovo telecomando a energia solare, ma anche i dispositivi mobili faranno la loro parte.

Come? Il programma Galaxy Upcycling at Home prevede di sfruttare uno smartphone della serie Galaxy che ormai sta riposto in un cassetto, inutilizzato da chiunque, aggiornandolo con un update apposito per consentire il suo utilizzo per scopi legati alle attività in casa. Per esempio:

Usarlo come baby monitor, per vedere da un’altra stanza se un bambino sta bene o se sta piangendo;

Sfruttarlo come dispositivo per la domotica e per la sicurezza domestica grazie a Samsung Knox;

Prendersi cura degli animali domestici accendendo luci quando è buio e il proprio cane, gatto, etc. si trova da solo in casa.

Gli esempi potrebbero continuare, ma questi sono quelli già presentati da Samsung stessa. Al momento manca una data di lancio ufficiale delle funzionalità Galaxy Upcycling at Home, ma le potenzialità sono veramente molte. Ora gli utenti si affidano a metodi “di terze parti” per riutilizzare gli smartphone vecchi, magari usandolo come webcam per servizi di videoconferenze o quant’altro; il problema è che queste soluzioni possono richiedere diversi minuti, o anche ore per chi non ama la tecnologia, per essere implementate. Ergo, il nuovo programma Samsung sarà certamente molto utile.

Intanto la società ha rinnovato anche la gamma Lifestyle TV presentando il nuovo The Frame 2021 dal design ancora più minimal.