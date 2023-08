Samsung spinge i Galaxy 'FE': S23 FE in arrivo a settembre, Galaxy Z FE nel 2024

Ormai si fa un gran parlare del lancio di Samsung Galaxy S23 FE, che secondo alcuni insider dovrebbe essere presentato nel corso del mese di settembre. Al momento, però, lo stato della linea di smartphone Galaxy "Fan Edition" non è noto, specie dopo il posticipo del Galaxy S21 FE e la cancellazione del Galaxy S22 FE.

Dopo un biennio di pausa (o apparente tale), il leaker Revegnus si è detto certo del fatto che il Samsung Galaxy S23 sarà lanciato davvero, che arriverà "in tempo", cioè nel mese di settembre (lo stesso in cui doveva originariamente essere lanciato anche il Galaxy S21 FE, poi rilasciato a gennaio dell'anno dopo) e che sarà un tassello importate della strategia di Samsung nel campo della telefonia.

Lo stesso leaker, infatti, afferma che "c'è la possibilità che Samsung tenti con consistenza di introdurre uno smartphone FE all'anno". Secondo WCCFTech, questa mossa dipenderebbe dalla necessità di incrementare le vendite degli smartphone del colosso di Suwon, che tenderebbero a ridursi eccessivamente nella seconda metà del ciclo vitale dei device della serie Galaxy S: introducendo così un nuovo device della medesima linea a sei mesi dal lancio dei tre flagship, l'azienda sudcoreana spera di tenere alta l'attenzione dei fan nei confronto dei propri prodotti.

In parallelo, forse per le stesse motivazioni, Samsung introdurrà il Galaxy Z FE, o Galaxy Z Lite, insieme a Samsung Galaxy Z Fold 6 e Samsung Galaxy Z Flip 6, il prossimo anno. Per ora non è dato sapere se si tratterà di uno smartphone a portafoglio o a conchiglia, anche se già nel 2022 erano emersi alcuni rumor su un Samsung Galaxy Z Fold "Lite", che sarebbe stato in lavorazione in quel di Suwon.

In ogni caso, vi ricordiamo che gli smartphone della linea FE, o Fan Edition, vantano un prezzo molto più basso dei corrispettivi flagship, nonché delle specifiche simile a quelle dei modelli base della linea S di riferimento. Considerato l'insuccesso commerciale di Samsung Galaxy S21 FE (dovuto in gran parte alla vicinanza del lancio del device all'evento di presentazione dei Galaxy S22), è difficile dire se un ritorno di fiamma dei prodotti FE possa veramente far aumentare le vendite degli smartphone Samsung.