Samsung spinge lo switch off al DVB-T2 con la super valutazione dei TV usati

Dopo aver parlato dell'offerta di LG sugli OLED 2021, ci spostiamo sul sito di Samsung che in giornata odierna propone una nuova promozione attraverso cui mira a spingere lo switch off al DVB-T2 di nuova generazione.

Samsung, nel ricordare che il 1 Settembre 2021 sarà effettuato il primo dei due switch off al DVB-T2, con il passaggio all'MPEG-4, invita gli utenti a verificare la compatibilità del proprio TV con il nuovo standard e, nel caso in cui tale test non dovesse andare a buon fine, propone un'offerta che permette di godere della supervalutazione dei vecchi TV.

Come si legge nella pagina promozionale, gli step da seguire sono pochi: il primo prevede la verifica del TV usato, il secondo invece è rappresentato dall'acquisto e registrazione di un nuovo TV entro il 25 Maggio 2021. A questo punto è necessario effettuare la registrazione di quest'ultimo su Samsung Members entro il 9 Agosto 2021, insieme al TV usato che sarà ritirato da Mondo Affari.

Il TV usato deve soddisfare i seguenti requisiti:

essere a marchio Samsung, LG o Sony tra quelli presenti nell'allegato C del regolamento completo;

non deve presentare difetti al display;

deve essere completamente funzionante e comprensivo di cavo di alimentazione, telecomando, telecomando smart e di tutti gli accessori originali presenti nella confezione al momento dell'acquisto;

deve essere integro in tutte le sue parti

il numero seriale deve essere leggibile

Non sono ovviamente ammessi TV noleggiati o concessi in leasing. Al termine della valutazione, ed in caso di esito positivo, si provvederà ad effettuare il bonifico sull'IBAN indicato entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione.