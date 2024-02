Samsung spinge sull'acceleratore: Exynos a 2 nm in uscita tra 2025 e 2026, TSMC trema?

Il 2025 potrebbe essere un anno di grandi cambiamenti per Samsung: per esempio, i chip Exynos verranno rinominati "Dream Chip", secondo svariati leak. Ma non solo: il colosso coreano, infatti, starebbe testando i primi SoC a 2 nm per smartphone, nel tentativo di "bruciare" Qualcomm e MediaTek.

In effetti, già la scorsa settimana era emerso che Samsung avrebbe iniziato a produrre chip a 2 nm per un partner esterno, l'azienda giapponese specializzata in infrastrutture IA Preferred Networks (PFN). Al contempo, però, abbiamo anche scoperto che Samsung ha fallito il suo obiettivo per i chip a 3 nm, ovvero quello di produrne almeno 100.000 wafer entro la fine del 2024: le motivazioni del mancato raggiungimento del traguardo, però, non sarebbero tecnologiche, ma legate alla dura competizione di TSMC.

Proprio per contrastare TSMC, dunque, Samsung starebbe correndo con i chip a 2 nm, nel tentativo di arrivare ad una produzione stabile di questi ultimi già nel corso dei prossimi anni. Proprio per questo, l'azienda coreana potrebbe essere al lavoro su un chip Exynos realizzato con nodo a 2 nm, pensato per "flettere i muscoli" del suo nuovo processo produttivo.

È tuttavia improbabile che questo SoC sarà già l'Exynos 2500, o "Dream Chip" della compagnia di Suwon: il Dream Chip di Samsung uscirà all'inizio del 2025, ed è pressoché impossibile che l'azienda possa mettere in produzione di massa per allora le linee legate ai nodi a 2 nm. Tuttavia, possiamo ipotizzare che il primo chip a 2 nm del colosso coreano sarà l'Exynos 2600, o Dream Chip 2, che potrebbe arrivare sui Samsung Galaxy S26 di inizio 2026 e che potrebbe essere annunciato già per la fine del prossimo anno.

Ciò potrebbe essere in linea anche con la principale concorrente di Samsung nel settore dei SoC per smartphone: infatti, pare che Qualcomm stia lavorando a un chip a 2 nm, che però non sarebbe lo Snapdragon 8 Gen4 in arrivo a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025, bensì il suo successore, lo Snapdragon 8 Gen5, o, addirittura, persino il chip successivo, lo Snapdragon 8 Gen6. Per la realizzazione di questa componente, Qualcomm starebbe collaborando con TSMC, ma secondo WCCFTech il colosso di San Diego potrebbe finire per rifornirsi a sua volta da Samsung Foundries qualora il nodo a 2 nm di quest'ultima dovesse entrare in produzione molto prima di quello della rivale taiwanese.