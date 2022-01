Samsung sposa la blockchain: sui nuovi TV arriva il supporto agli NFT

Ancora novità dal fronte Samsung. In occasione della presentazione della nuova gamma di TV Neo QLED 2022 e microLED 2022, il colosso asiatico ha annunciato il supporto integrato agli NFT tramite la NFT Aggregation Platform.

Gli NFT sono stati la moda del 2021, e sicuramente questo trend è destinato a continuare anche nel corso del 2022. Samsung proprio per questo motivo ha voluto anticipare i tempi e per evitare di farsi trovare impreparata, ha spiegato che la gamma di TV 2022 includerà il supporto per la visualizzazione e l'acquisto degli NFT.

Samsung ha definito questa piattaforma un unicum al mondo, dal momento che nessun modello di TV include una funzione di questo tipo. Il marketplace in questione consentirà ai potenziali acquirenti di visualizzare in anteprima gli NFT disponibili per l'acquisto, con tanto di descrizione e storia "da chi l'ha creata a cosa comprendono i metadati".

L'NFT Aggregation Platform utilizzerà la tecnologia Smart Calibration per regolare in modo intuitivo le impostazioni del TV in modo che questo mostri l'NFT in base a come l'ha creato l'artista in termini di luminosità, colori ed altro.

Maggiori dettagli sulla piattaforma di NFT di Samsung saranno resi noti nelle prossime due settimane, quando i tv inizieranno ad essere distribuiti.