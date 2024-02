Samsung, spunta il nome in codice del pieghevole a basso prezzo: come si chiamerà?

Sembra proprio che uno smartphone pieghevole Samsung a prezzo budget sia in arrivo nel corso del 2024: i leak a riguardo, infatti, continuano ormai in maniera incessante. Ora, però, sembra che il nome in codice del nuovo pieghevole coreano sia stato leakato da un sito web tedesco.

Il portale WinFuture ha svelato i tre nomi in codice dei Galaxy Z di nuova generazione, che hanno rispettivamente codename Q6, B6 e Q6A. Incrociando questi nomi con lo "storico" dei codename di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 otteniamo quanto segue:

Lo smartphone con codename Q6 sarà Samsung Galaxy Z Fold 6

Lo smartphone con codename B6 sarà Samsung Galaxy Z Flip 6

Lo smartphone con codename Q6A sarà il nuovo pieghevole entry-level di Samsung

L'emersione dei tre nomi in codice - per giunta da parte di una testata autorevole come WinFuture - sembra dunque confermare che Samsung lancerà tre smartphone pieghevoli nel corso del 2024, anziché i soliti due. Tutti e tre i dispositivi dovrebbero essere svelati nel corso dell'evento Unpacked dell'estate, durante il quale Samsung dovrebbe presentare anche Galaxy Ring, il suo primo anello smart.

Ovviamente, dando un'occhiata ai tre codename emerge che il nuovo pieghevole ha un nome che ricorda molto quello di Samsung Galaxy Z Fold 6. Ciò dovrebbe dipendere dal fatto che lo smartphone entry-level avrà un form factor "a portafoglio", e non "a conchiglia" come quello del Galaxy Z Flip 6. Le lettere "Q" e "B", dunque, distinguono il formato dello smartphone, il numero indica la sua generazione (la sesta, in questo caso), mentre la "A" per il nuovo device dovrebbe indicare il fatto che si tratti di un prodotto di fascia più bassa rispetto agli altri due.

A questo punto, possiamo speculare che il misterioso foldable a basso prezzo del colosso coreano si chiamerà Samsung Galaxy A Fold - ripescando la lettera A già presente nel suo codename - o Samsung Galaxy Z Fold 6 Lite, sottolineando invece il collegamento in termini di form factor con il pieghevole flagship del colosso di Suwon.