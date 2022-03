Samsung: spunta un terzo smartphone pieghevole, potrebbe arrivare già nel 2022

Mentre in rete trapelano i primi rumor su Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, relativi in particolare alla tecnologia UTG per schermi più resistenti, pare che un portale specializzato nei prodotti del colosso coreano abbia pubblicato un'indiscrezione sorprendente: stando a quanto riportato, infatti, Samsung sarebbe al lavoro su ben tre dispositivi pieghevoli.

La notizia arriva dal portale olandese Galaxy Club, che spiega di aver appreso da fonti interne a Samsung che l'azienda sta lavorando a tre prodotti foldable diversi, riconoscibili per via dei loro codename di produzione, che sarebbero B4, Q4 e N4.

Storicamente, le sigle Q e B si sono sempre riferite rispettivamente a Samsung Galaxy Z Fold e al Galaxy Z Flip: per esempio, Galaxy Z Fold 3 aveva codename Q3, mentre Galaxy Z Flip 3 aveva nome in codice B3. Resta dunque il mistero che circonda lo smartphone N4, che potrebbe dunque essere un terzo device ancora sconosciuto.

Il codename N fa subito correre il pensiero alla defunta linea Galaxy Note, le cui feature ormai rivivono nelle versioni "Ultra" dei device flagship di Samsung. Tuttavia, è difficile stabilire come il formato di un Galaxy Note potrebbe essere convertito in un dispositivo pieghevole senza fare concorrenza con la linea Galaxy Z Fold, che proprio dalla sua versione 2022 dovrebbe supportare la S Pen di Samsung.

Galaxy Club, infine, ha spiegato che il device non sarà prodotto in grandi quantità come gli altri due smartphone pieghevoli dell'azienda. Samsung, negli ultimi mesi, ha pubblicato diversi brevetti di smartphone pieghevoli ed ha persino portato dei concept foldable al CES 2022, ma è difficile pensare che il nuovo device dell'azienda sarà "estremo" come gli esperimenti mostrati dall'azienda alle fiere di settore.