Samsung SSD NVMe 980 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Samsung ha ufficialmente annunciato l'arrivo in Italia dell'SSD NVMe 980. Si tratta di un prodotto importante, in quanto l'azienda sudcoreana sta cercando di innovare a livello consumer.

Stando a un comunicato stampa inviatoci da Samsung, si tratta di un SSD M.2 (2280, PCIe Gen.3.0 x4, NVMe 1.4), che viene venduto in diversi tagli di memoria. Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel nostro Paese le possibilità di scelta sono tre: 250GB, 500GB e 1TB.

Come i più informati tra di voi avranno intuito, siamo dinanzi a un prodotto potenzialmente intrigante, in quanto si tratta di fatto del primo drive consumer di questo tipo lanciato da parte di Samsung. L'SSD non dispone infatti di memoria DRAM e punta offrire le migliori prestazioni in questo segmento. Il focus è rivolto anche ai gamer, nonché ai creatori di contenuti.

Si punta dunque a superare le limitazioni che abbiamo visto in passato nei modelli senza DRAM, implementando la tecnologia HMB (Host Memory Buffer) e raggiungendo velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 3500 e 3000 MB/s (stime rilasciate da Samsung).

Non mancano inoltre diverse caratteristiche interessanti, tra cui troviamo una modalità "Full Power", che permette, attraverso il software Samsung Magician 6.3, di far funzionare l'SSD sempre al massimo delle prestazioni. In termini di design termico, fa capolino la tecnologia Dynamic Thermal Guard, nonché un controller rivestito in nichel e le funzionalità viste con la serie top di gamma 980. Samsung afferma inoltre che il prodotto dispone di un'efficienza energetica migliorata fino al 56% rispetto al precedente 970 EVO.

I prezzi consigliati salgono ovviamente a seconda del taglio scelto: si parte da 56,99 euro per la versione da 250GB e si arriva ai 149,99 euro per il modello da 1TB, passando per i 79,99 euro richiesti per la versione da 500GB. Samsung ha confermato la presenza di una "Garanzia limitata di cinque anni". Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale del produttore.