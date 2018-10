Samsung sta lavorando a una fotocamera frontale sotto al display

Samsung potrebbe fare da pioniera per quanto riguarda la fotocamera anteriore posta sotto al display. Infatti, finora in ambito smartphone si sono viste soluzioni di questo tipo solamente per quanto riguarda i sensori di impronte digitali. Ora, invece, la società sudcoreana ha annunciato di voler portare la tecnologia in ambito fotografico.

L'annuncio è arrivato nel corso del forum Samsung OLED 2018, nel quale la società sudcoreana ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione ad adottare l'oramai abusato notch, ma di voler puntare tutto su un display veramente all-screen. Questo significa che il prossimo top di gamma dell'azienda potrebbe montare sia un sensore di impronte digitali che una fotocamera anteriore in-display.

Il primo è già stato visto in diversi smartphone, come Huawei Mate 20 Pro, mentre il secondo fa parte di un campo quasi del tutto inesplorato. Insomma, si tratterebbe di un bel passo avanti per quanto riguarda gli schermi senza cornici e senza bordi, che finora non hanno mai avuto uno screen-to-body ratio del 100%.

Che tutto questo arrivi già con il tanto vociferato Samsung Galaxy S10? Staremo a vedere, per ora le informazioni sono ancora poche e confuse. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.