Samsung stappa lo spumante: fino a 700 euro di rimborso su TV Neo QLED

Samsung sta spingendo molto sull'adozione dei televisori Neo QLED. In questo contesto, per cercare di far iniziare l'anno come si deve alle persone, il noto brand ha lanciato un'iniziativa che prevede un rimborso fino a 700 euro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, sul portale ufficiale di Samsung fanno capolino un buon numero di televisori della gamma Neo QLED, tra cui anche alcuni modelli già in sconto, che rientrano nell'iniziativa. Ci sono tre possibili rimborsi: 700 euro, 500 euro e 300 euro. Tutto dipende dal TV scelto: ad esempio, puntando al top di gamma Neo QLED 8K QN900A 2021 si possono ottenere 700 euro di rimborso, mentre cercando di spendere un po' meno e mirando a Neo QLED 4K QN90A 2021 il rimborso ammonta a 300 euro.

In ogni caso, l'iniziativa, partita il 27 dicembre 2021, sarà attiva fino al 30 gennaio 2022, accompagnando dunque gli utenti oltre Capodanno. Chiaramente i passaggi da seguire per ottenere il rimborso sono più o meno quelli a cui altre promozioni di questo tipo ci hanno abituato: bisogna registrare l'acquisto su Samsung Members entro 15 giorni dalla consegna del prodotto, in modo da ricevere poi tutto entro 45 giorni lavorativi dall'e-mail di convalida.

Per il resto, abbiamo notato che l'iniziativa è valida anche per quel che riguarda alcuni store online, ad esempio MediaWorld e Unieuro. Infatti, la promozione viene esplicitata sul portale ufficiale di MediaWorld, così come sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ai prodotti in promozione (consigliamo come sempre di consultare anche il regolamento completo dell'iniziativa per maggiori informazioni).