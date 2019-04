Samsung studia uno schermo avvolgente per gli smartphone

Samsung, mentre studia continuano le analisi del Galaxy Fold dopo il rinvio, guarda già oltre e nello specifico ha già brevettato quella che potrebbe essere la futura tecnologia per gli schermi degli smartphone del futuro.

Il colosso coreano di recente ha ricevuto l'approvazione di un brevetto che descrive un display avvolgente per uno smartphone, che copre la parte anteriore del dispositivo e si ripiega intorno alla parte superiore e quella posteriore.

Come osservato dai colleghi di Let's Go Digital, si tratterebbe senza dubbio di uno scenario molto interessante, soprattutto in ambito fotografico in quanto gli utenti avrebbero l'occasione di vedersi mentre un altro utente sta scattando una foto. Questa nuova tipologia di schermo potrebbe risultare utile anche nelle traduzioni, in quanto consentirebbe ad una persona di parlare mentre l'alta vede la frase tradotta, il tutto senza la necessità di capovolgere lo schermo.

E' chiaro che un display avvolgente potrebbe anche favorire la visualizzazione delle notifiche per i messaggi ed altre applicazioni: gli utenti ad esempio potrebbero leggere i messaggi senza nemmeno rimuovere il dispositivo dalla tasca.

Al momento non sappiamo se Samsung sia davvero al lavoro su un dispositivo di questo tipo o meno, ma si tratta senza dubbio di un brevetto molto interessante.