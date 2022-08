Samsung suona la carica per gli SSD PCIe Gen5: velocissimi e imminenti

Dopo aver scoperto l'interessante progetto congiunto per un potente SSD di Phision e Seagate, torniamo a parlare di unità a stato solido per via di una notizia che arriva direttamente dalla Corea del Sud.

Si parla, come avrete già intuito, di Samsung, uno dei produttori di SSD più apprezzati sul Pianeta e che si appresta a dare il via alla sua nuova generazione di memorie basate su standard PCIe Gen5.

Finito sotto i riflettori per la sua apparizione nella lista della PCI-SIG, il nuovo Samsung 990 PRO M.2 dovrebbe essere il modello di punta della prossima lineup del produttore, un drive PCIe Gen5 x4 da 32 GT/s le cui dimensioni, però, non sono ancora note.

Il primo SSD Samsung basato su questo standard è stato il PM1743, destinato però al pubblico Enterprise, con prestazioni superiori quasi di due volte rispetto ai prodotti PCIe Gen4.

Ormai si presuppone che il lancio sia molto vicino, poiché già alcune piattaforme Intel per CPU di dodicesima generazione sono in grado di supportare il nuovo standard, mentre è imminente l'arrivo sul mercato dei nuovi processori AMD con supporto al lancio sia per i chipset top di gamma che per quelli mid-range.

Insomma, tutto sembra ormai pronto per accogliere al meglio la nuova generazione. Qualora ve lo foste perso, l'ultimo tassello della settimana riguarda i presunti prezzi dei nuovi Ryzen 7000.