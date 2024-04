Samsung Super HDR, i vecchi telefoni non lo riceveranno: ed il tuo?

La serie di Samsung S24, uscita quest'anno, ha portato con sé diverse novità. Su tutte l'implementazione della chiacchieratissima intelligenza artificiale, e non solo. Tra le altre troviamo il Super HDR, novità che va a toccare il campo foto e video per contenuti di estrema qualità.

Basato sul formato Ultra HDR di Google, che garantisce una qualità foto e video come mai prima d'ora anche sui social, Samsung Super HDR non arriverà sui modelli di smartphone "più vecchi". Una doccia fredda per i possessori di Samsung, dopo i rumor sulle funzionalità legate all'IA di Samsung a pagamento. In molti speravano che con l'aggiornamento della One UI, arrivata alla versione 6.1, Samsung introducesse tale funzione per tutti, possessori di S23 compresi. Così non sarà.

A differenza del Super HDR, le funzionalità basate sull'IA e l'IA Generativa, con cui sono stati introdotti e acclamati i Samsung Galaxy S24, tra cui Samsung S24 Ultra protagonista della nostra recensione, arriverà anche sui modelli più vecchi, tra cui Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Tab S9. Tuttavia, a confermare che il Super HDR non arriverà sui device sopra descritti è stata la stessa Samsung, tramite un suo portavoce nel forum ufficiale.

Nonostante le fotocamere di fascia alta, nonostante gli schermi OLED di ultima generazione con HDR, i modelli usciti negli ultimi anni non potranno godere del Super HDR. Dietro a questa scelta c'è la necessità di apportare modifiche sostanziali alle pipeline di elaborazione delle fotocamere. Un cambiamento radicale che la coreana sembra non essere interessata ad apportare.

Il formato Super HDR è in grado di generare foto e video con colori più profondi e una gamma dinamica più ampia che possono essere fruiti dai dispositivi con pannello compatibile. Non da meno, queste peculiarità vengono riprodotte anche sui social media, dopo la condivisione dei contenuti generati sulla base del formato Super HDR, dando la percezione di una maggiore immersione.

