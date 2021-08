Samsung supera Intel: è il più grande produttore di semiconduttori al mondo

Mentre Intel continua a lavorare sulla gamma di CPU ibride Alder Lake, Samsung Electronics ha ufficialmente sorpassato il colosso statunitense nella classifica dei maggiori produttori e fornitori di chip al mondo. Questo non avveniva dal terzo trimestre del 2018 e, sorprendentemente, avviene pure in un periodo di crisi per i chip.

L’ultimo rapporto di IC Insights, che potete vedere in calce all’articolo, parla chiaro: la società sudcoreana ha registrato 20,29 miliardi di Dollari in vendite di chip nel periodo aprile-giugno 2021, per un aumento del 19% rispetto al trimestre precedente. A guidare la crescita sarebbe stata la DRAM, altamente richiesta a livello globale. Le previsioni di IC Insights affermano che Samsung dovrebbe mantenere il gradino più alto del podio anche nel corso del terzo trimestre 2021, complice l’elevata domanda di chip di memoria sul mercato.

Nel frattempo, Intel ha registrato un aumento del 3% rispetto al Q1 2021 per un totale di 19,3 miliardi di Dollari di vendite; seguono TSMC al terzo posto con un fatturato di 13,31 miliardi di Dollari (crescita del 3%) e SK Hynix al quarto posto con 9,21 miliardi di Dollari di fatturato. Notevole la crescita di MediaTek, la quale ha registrato un aumento delle vendite del 17% grazie alla diffusione sempre maggiore degli smartphone 5G. La tendenza generale vede invece un aumento delle vendite di semiconduttori del 10% trimestre su trimestre per le prime 10 aziende sul mercato.

L'industria globale di chip sembra quindi essere effettivamente in fase di ripresa, seppur lenta, considerato sia l’aumento delle vendite che l’aumento della produzione: in Cina è stato infatti registrato un aumento del 47,3% anno su anno, per un record di produzione mensile di 31,6 miliardi di unità durante luglio 2021.