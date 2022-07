Samsung supervaluta i TV usati: fino a 1.662 Euro di rimborso con la nuova promozione

In vista dell’imminente switch off al DVB-T2, il nuovo standard che sarà attivato in via ufficiale il 31 Agosto 2022, Samsung propone la nuova campagna “Rinnova il TV” che supervaluta il TV usato acquistando uno di quelli promozionati.

Come si legge nella pagina dedicata, è necessario selezionare il TV che si vuole acquistare e quindi verificare che il proprio televisore usato sia compatibile con la promozione. In caso di esito positivo, si deve acquistare il nuovo TV su Samsung Members entro il 31 Agosto e registrarlo entro e non oltre 15 giorni dalla consegna del nuovo.

A questo punto il partner di Samsung Mondo Affari provvederà a contattarvi per organizzare il ritiro a bordo strada del vecchio TV. Una volta ricevuto, Samsung provvederà ad effettuare le verifiche aggiuntive del caso ed entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione della mail di conferma effettuerà il bonifico dell’importo sull’IBAN indicato.

Per quanto riguarda l’usato, è necessario che sia uno dei modelli indicati nell’allegato C dei termini e condizioni sul sito Samsung, ma anche che sia provvisto di cavo di alimentazione, piedistallo, telecomando, e di tutti gli accessori presenti nella dotazione originale (anche telecomando smart, one connect con cavo e staffa da muro).

Tutti i dettagli sulla campagna Rinnova il TV di Samsung sono disponibili sulla pagina dedicata.