Samsung supervaluta il tuo usato per l'acquisto di Galaxy Z Flip3 5G o Z Fold3 5G

In attesa dell’evento Samsung Galaxy Unpacked Part 2 del 20 ottobre, il colosso sudcoreano lancia la supervalutazione dell’usato per l’acquisto di Galaxy Z Flip3 5G o Galaxy Z Fold3 5G, gli ultimi smartphone pieghevoli del brand. Attenzione, però, perché si tratta di un’iniziativa valida solo fino al 14 novembre 2021!

Vediamo assieme i termini e le condizioni: come specificato appena sopra, innanzitutto, sarà possibile godere della supervalutazione dell’usato solo nelle giornate tra oggi, lunedì 18 ottobre 2021, e domenica 14 novembre 2021. Essa funzionerà come segue: il cliente interessato dovrà acquistare in questo periodo di tempo uno smartphone tra Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, per poi registrare l’acquisto entro il 6 dicembre 2021 nella pagina Samsung dedicata.

Nel medesimo portale Web, dunque, sarà possibile valutare il proprio smartphone usato, ricevendo il valore corrispondente tramite bonifico bancario entro 45 giorni dal ritiro del dispositivo. Tra le marche supportate oltre a Samsung troviamo, per esempio, Apple, Huawei, LG e Xiaomi, sia per quanto riguarda modelli Mi che Redmi. I dispositivi verranno valutati in base alla loro età, alla presenza del caricabatterie al ritiro, al corretto funzionamento del dispositivo e altri dettagli tecnici.

Giusto per fare qualche esempio, iPhone 12 Pro Max funzionante e con caricabatterie viene valutato 900 Euro; in altre parole, potrete aggiudicarvi Galaxy Z Flip3 5G da 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM a solamente 199 Euro! Insomma, se volete acquistare uno smartphone Samsung foldable d’ultima generazione potete sfruttare questa iniziativa per ottenere sconti importanti.

Sempre a proposito dei prodotti del brand asiatico, da oggi è possibile trovare Samsung Galaxy S21 5G al minimo storico su Amazon.