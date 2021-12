Samsung: supporto al nuovo standard HDR10+ GAMING per TV e monitor

Il Natale generalmente è un periodo in cui i videogiocatori "ci danno dentro" (tenendo bene a mente anche l'enorme backlog che ormai un po' tutti abbiamo). Sarà anche per questo motivo che Samsung ha deciso di puntare al "periodo di Babbo Natale" per annunciare che i suoi prossimi TV e monitor supporteranno il nuovo standard HDR10+ GAMING.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, nonché come si può leggere sul portale ufficiale di Samsung, si fa specifico riferimento ad alcuni modelli 2022 di TV 4K e 8K, nonché a determinati monitor da gaming. La serie coinvolta in termini di televisori sarà quella Neo QLED con TV Q70 o "superiori".

Maggiori dettagli arriveranno durante l'edizione 2022 del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, che andrà in scena dal 5 gennaio all'8 gennaio. Samsung afferma che in quell'occasione verrà divulgata una lista di titoli "4K e 8K supportati da GPU NVIDIA". A proposito di schede video, i driver per lo standard HDR10+ GAMING arriveranno nel corso del 2022 per le GPU NVIDIA RTX serie 30, RTX serie 20 e GTX serie 16.

In ogni caso, lo standard HDR10+ GAMING mira a offrire un'esperienza all'avanguardia, realistica e coerente senza che l'utente debba effettuare una calibrazione manuale. In parole povere, si punta su fedeltà, ottimizzazione di luminosità e contrasto scena per scena o fotogramma per fotogramma e semplicità: secondo Samsung questi aspetti hanno convinto svariate software house a puntare sullo standard.

Tra coloro che dovrebbero presentare titoli HDR10+ GAMING durante il CES 2022, Samsung fa il nome di Sabre Interactive. A tal proposito, per il momento gli unici giochi HDR10+ GAMING ufficializzati sono Redout 2 e Pinball FX. Nel 2022 arriverà anche Happy Trails and the Kidnapped Princess di Game Mechanic Studios. Per il resto, staremo a vedere.