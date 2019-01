Samsung svela al CES il nuovo notebook da gaming Odyssey

Samsung, direttamente dal palco del CES di Las Vegas, ha ufficialmente lanciato la sfida a Dell, Lenovo ed Acer nel mercato dei notebook da gaming. Il colosso coreano ha infatti presentato il nuovo Odyssey, attraverso cui spera di ritagliarsi una porzione importante del settore.

Il laptop è caratterizzato da una scocca metallica e display da 15,6 pollici a 144Hz con risoluzione di 1920x1080 pixel, con supporto NVIDIA G-Sync. Il display è circondato da cornici ultra sottili su tre lati, mentre sotto la scocca troviamo un nuovo sistema di raffreddamento con cinque heat pipe (un miglioramento importante rispetto ai due dell'ultimo modello) e più blade sulle ventole.

A livello software troviamo la funzione Black Equalizer che consentirà di individuare i nemici nascosti nelle ombre durante le sessioni di gioco, ma a riguardo non sono state diffuse molte informazioni.

Il produttore ha anche precisato che il portatile includerà la nuova GPU RTX 2080 di Nvidia, che lavorerà a fianco del processore Intel Core i7 esacore di ottava generazione, e 16 gigabyte di RAM. Lo storage è un NVMe SSD da 256 gigabyte ed un HDD da 1 terabyte, che possono essere sostituiti per coloro che necessitano di maggiore spazio. A livello di porte troviamo un ingresso USB-C, tre porte USB-A ed un jack HDMI.

Samsung ha svelato che il notebook Odyssey sarà disponibile negli Stati Uniti all'inizio del 2019, e probabilmente diffonderà maggiori informazioni nel corso del Consumer Electronic Show che si terrà tutta la settimana nella città del Nevada.

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sul laptop da gaming. Resta da capire anche se sia previsto un approdo anche in Europa e quindi in Italia o meno.