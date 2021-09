Samsung svela dettagli sul sensore ISOCELL HP1 da 200 MP: video anche in 8K a 30fps!

Samsung a inizio settembre ha svelato il sensore ISOCELL HP1 da 200 MP, il primo al mondo con questa risoluzione per le fotocamere su smartphone. Per rendere felici i più “smanettoni” che si interessano a ogni minimo dettaglio di tale tecnologia, oggi la società ha condiviso ulteriori informazioni su di essa: vediamole assieme!

Già durante la presentazione avvenuta a inizio mese Samsung ha spiegato come ISOCELL HP1 sia un sensore con pixel da 0,64 µm, con binning ibrido 4 x 4 pixel e regolazione delle modalità di pixel-binning tramite la tecnologia ChameleonCell, la quale sfrutta algoritmi e deep learning per consentire l’utilizzo della fotocamera anche in condizioni di scarsa illuminazione ottenendo 16 pixel in una dimensione pari a 2,56 µm, così da avere un prodotto finale con molto meno rumore.

Altro dettaglio importante riguarda l’acquisizione di video, dato che ISOCELL HP1 riesce a registrare filmati in formato 8K a 30 fps, o 4K fino a 120 fotogrammi al secondo, con perdita minima del campo di visione. Ciò avviene ancora una volta grazie al binning 2x2 per ottenere un grande pixel da 1,28 micron.

Non mancano pure funzionalità importanti come la modalità smart-ISO, la quale consente al sensore di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di illuminazione passando da ISO alti a ISO bassi in maniera completamente automatica; o ancora, troviamo l’autofocus rapido con tecnologia Double Super PD, un sistema con il doppio di pixel AF rispetto a Super PD per velocizzare ancora di più la messa a fuoco di soggetti in movimento.

Nel comunicato odierno, Samsung ha scritto quanto segue, enfatizzando nuovamente l’innovazione portata da ISOCELL HP1: “Con la sua risoluzione rivoluzionaria e le tecnologie all'avanguardia, ISOCELL HP1 offre agli utenti l'accesso a un mondo di dettagli completamente nuovo. Ottieni il massimo da ogni momento con un sensore di immagine progettato per una nuova era della fotografia mobile”.

Altro prodotto su cui Samsung sarebbe al lavoro è un sensore da 576 megapixel, atteso per il 2025 ma non su smartphone.