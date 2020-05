Samsung svela Galaxy A Quantum: il primo smartphone con chip quantistico

Sebbene non sia stato annunciato per l'Europa ed Italia, sta suscitando molta curiosità il nuovo Galaxy A Quantum di Samsung, il primo smartphone con chip quantistico della società coreana, che come osservato da molti altro non è che una versione modificata del Galaxy A71 5G presentato qualche giorno fa.

La differenza più importante è rappresentata dall'integrazione, nella scheda logica, del Quantum Random Number Generator (QRNG), un chip sviluppato da ID Quantique che genera dei numeri casuali da utilizzare per autenticare le operazioni dei servizi (come quelli bancari) o, come avviene nel caso di SK Telecom, quando si accede all'account della compagnia telefonica. Tali numeri vengono generati da un LED, e vengono catturati da un sensore d'immagini CMOS.

A parte ciò, la scheda tecnica è pressochè identica all'A71 5G. Il display è un Super AMOLED da 6,7 pollici, mentre sotto la scocca troviamo l'Exynos 980 octa-core con supporto 5G, accompagnato da 6 ed 8 gigabyte di RAM. La memoria interna è invece da 128GB, espandibile fino ad 1 terabyte attraverso il settore microSD. Il sensore perle impronte digitali è integrato direttamente nel display, mentre la batteria è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Sulla scocca posteriore è presente un modulo a quattro fotocamere (64+12+5+5MP), mentre sullo schermo è stata integrata una lente da 32 megapixel.

Il Galaxy A Quantum arriverà in Corea del Sud il 22 Giugno a circa 490 Euro.