Samsung svela Galaxy Book2 Pro 360 con Snapdragon 8cx Gen 3 e Windows 11

Mentre online spuntano a sorpresa nuove informazioni su Samsung Galaxy S22 FE, la società sudcoreana presenta un nuovo laptop con un chipset innovativo: si tratta del Samsung Galaxy Book2 Pro 360 con Snapdragon 8cx Gen 3, il cui lancio ufficiale avverrà a metà gennaio.

Il computer portatile in questione, noto per il design ultraleggero convertibile con display touchscreen, in realtà è pressoché identico al Samsung Galaxy Book2 Pro 360 introdotto nel febbraio 2022. La vera novità è il cuore del dispositivo, ovvero il chipset Snapdragon 8cx Gen 3 di Qualcomm: si tratta, infatti, del primo chipset a 5 nm per dispositivi Windows-on-ARM, in grado di offrire prestazioni superiori dell’85% rispetto alla Gen 2 lato CPU multi-core, e del 60% lato GPU.

Rispetto alla versione Intel non si notano modifiche al display AMOLED, la cui diagonale è pari a 13,3 pollici; non manca il supporto allo stilo S Pen, accessorio che risulta incluso all’acquisto, al fine di utilizzare il laptop come tablet ruotando lo schermo di 360 gradi. Il peso è pari a 1,04 kg, mentre lo spessore è di solamente 11,5 millimetri. Si notano invece migliorie lato autonomia: grazie al chipset Snapdragon la batteria può durare fino a 35 ore, stando alle dichiarazioni dell’azienda; il modello Intel si ferma invece a 21 ore. Inoltre, supporta 5G e Wi-Fi 6E. Il sistema operativo, infine, è Windows 11.

Il prezzo di lancio in Corea del Sud è di 1,89 milioni di KRW, ovvero di circa 1.400 euro al cambio attuale. Come ripreso da GSMArena, al momento della scrittura della notizia non è chiaro se arriverà anche in Europa. Considerato il passato di Samsung nel Belpaese per quanto concerne questo segmento di dispositivi, il lancio sul nostro mercato non va escluso.

Tornando a parlare di smartphone, ecco l’ultimo maxi leak di Natale per Samsung Galaxy S23.