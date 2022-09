Samsung svela Galaxy Tab Active 4 Pro, potente tablet rugged con S Pen integrata

La nuova era dei dispositivi rugged in casa Samsung è ufficialmente cominciata: dopo il lancio di Samsung Galaxy XCover 6 Pro lo scorso luglio, Samsung oggi svela il tablet Galaxy Tab Active 4 Pro senza molto clamore in vista del lancio definitivo in Europa a settembre.

Il tablet in questione è dotato di uno schermo LCD TFT da 10,1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200, irrobustito da una custodia protettiva antiurto con resistenza alla polvere e all'acqua IP68 e un certificato MIL-STD-810H, ergo in grado di superare anche gli ostici test standardizzati militari. Sotto la scocca si colloca invece un processore Octa-Core non specificato, che i tipster però ritengono essere lo Snapdragon 778G di casa Qualcomm.

Troviamo poi due configurazioni di memoria (4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione o 6 GB + 128 GB) con espansione possibile tramite microSD fino al massimo di 1 terabyte, mentre la batteria è da 7.600 mAh ed è rimovibile. Quest’ultimo dettaglio piacerà molto agli utenti per i quali è pensato Galaxy Tab Active 4 Pro, in quanto consentirà la sostituzione semplificata in caso di problemi tecnici o batteria scarica, evitando così lunghi periodi di inattività.

Tra le altre specifiche troviamo due microfoni, supporto Dolby Atmos, sicurezza offerta da Samsung Knox, sensore di impronte digitali e slot per S Pen. Lato fotocamera abbiamo un sensore principale da 13 megapixel e uno posteriore da 8 MP, mentre lato connettività troviamo supporto a 5G, LTE, Wi-Fi 6, NFC, connettività Bluetooth 5.2 e una porta USB-C.

Samsung inizierà a vendere il Galaxy Tab Active 4 Pro in Europa a settembre, come anticipato in apertura, ma non è chiaro quale sia il prezzo al lancio.

