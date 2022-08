Samsung svela Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, migliora tracciamento salute

Samsung Electronics annuncia l’uscita di Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, nuovi smartwatch top di gamma di riferimento pensati per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie.

I nuovi wearable sudcoreani sono stati mostrati nel corso dell'evento Unpacked di agosto 2022 in cui Samsung ha svelato il Galaxy Z Fold4. Galaxy Watch5 migliora le funzionalità più usate ogni giorno dai consumatori, mentre Galaxy Watch5 Pro è lo smartwatch Samsung più robusto e ricco di funzionalità di sempre. Sul fronte sensori, Galaxy Watch5 è dotato dell’esclusivo Samsung BioActive introdotto con il predecessore Galaxy Watch4 e dedicato alla gestione di tre sensori chiave: frequenza cardiaca, segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica, oltre alla misurazione di parametri come livelli di ossigeno nel sangue e stress. Inoltre, gli utenti possono avere un quadro più approfondito del proprio stato di salute cardiaca con il controllo della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma.

Grazie alla superficie più ampia e alla migliore adesione al polso, Galaxy Watch5 esegue un tracciamento ancora più preciso dei parametri di salute degli utenti, persino con maggiore accuratezza rispetto a Galaxy Watch4. A ciò si aggiunge il rilevamento della temperatura tramite infrarossi, dalle letture estremamente precise anche in caso di variazione termica nell’ambiente circostante.

Progettato per le sfide quotidiane, il Galaxy Watch5 offre un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero grazie allo strumento di misurazione della composizione corporea: con il suo utilizzo è possibile ottenere allenamenti personalizzati su misura.

Poiché il benessere non può prescindere da un buon riposo notturno, Samsung aiuta gli utenti anche a dormire meglio attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno, il russare e i livelli di ossigeno nel sangue. Grazie all’integrazione con SmartThings, Galaxy Watch5 attiva in automatico le impostazioni predefinite di luci, condizionatori e televisori connessi in modo da creare l’ambiente più conciliante al riposo notturno.

Galaxy Watch5 Pro si differenzia per la cassa in titanio e ghiera touch sporgente, oltre al nuovissimo cinturino D-Buckle Sport Band elegante e robusto; inoltre, aumenta anche l’autonomia rispetto al modello base. Entrambi i device, invece, presentano un display Super AMOLED circolare in vetro zaffiro.

TM Roh, President e Head della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics, ha affermato: “Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari non solo per avere un quadro generale più chiaro del proprio stato di salute e benessere, ma anche per accompagnarli in questo viaggio. Il rivoluzionario sensore Samsung BioActive ci consente di offrire agli utenti un quadro estremamente completo e ricco di insight sul loro stato di salute”.

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro saranno preordinabili in Italia a partire dal 10 agosto, e saranno disponibili nei punti vendita a partire dal 26 agosto. La versione base sarà disponibile nei modelli da 40 e 44 millimetri a partire da 299 Euro (Bluetooth) e 349 Euro (LTE), mentre Galaxy Watch 5Pro sarà disponibile nell’unica versione da 45mm a 499 Euro (Bluetooth) o 549 Euro (LTE). Accedendo al Galaxy Watch5 Bespoke Studio sul sito ufficiale Samsung, invece, è possibile creare il proprio orologio scegliendo il modello, la dimensione, il colore della cassa e il cinturino, sfruttando fino a 1032 combinazioni esclusive.



Ricordiamo che oltre ai foldable e ai wearable, nel corso dell'evento Unpacked di agosto 2022 c'è stato anche il reveal dei nuovi Galaxy Buds2 Pro.