Samsung svela lineup TV Neo QLED 8K: pensati per intrattenimento, lavoro e anche NFT

Nel contesto dell’evento virtuale Unbox & Discover 2022 tenutosi proprio oggi, 30 marzo 2022, Samsung Electronics ha presentato la nuova gamma di Neo QLED 8K, formazione inedita pensata per ridefinire il ruolo della televisione anche oltre all’intrattenimento, passando per gli ambienti lavorativi e ludici.

Il portfolio Samsung 2022 è stato sviluppato a partire dalla visione "Screens Everywhere, Screens for All", con i televisori al centro della casa e della vita quotidiana degli utenti. Samsung ha quindi dato vita a dispositivi per fornire una profonda personalizzazione e connettività assicurando uno schermo adatto a ogni occasione e stile di vita.

La serie Neo QLED 8K 2022 è stata aggiornata portando al centro di tutto il Neural Quantum Processor 8K, processore che dispone di 20 reti di intelligenza artificiale neurale indipendenti che analizzano contenuto e qualità dell’immagine per offrire una visualizzazione ottimale indipendentemente dalla fonte. Inoltre, tale processore alimenta la tecnologia Real Depth Enhancer pensata per massimizzare il contrasto con lo sfondo migliorando la qualità dell'oggetto al centro dell’immagine, facendolo risaltare. Per giunta, i nuovi QLED 2022 hanno ricevuto la prima certificazione al mondo "Pantone Validated" in display da Pantone, l'autorità globale sul colore e creatore del Pantone Matching System (PMS). Cosa significa tutto ciò? Significa che i televisori di ultima generazione possono riprodurre autenticamente più di 2.000 colori.

Il comparto audio è potenziato invece dal processore Neural Quantum 8K e dal decoder Dolby Atmos con Object Tracking Sound Pro: nel caso del modello di punta QN900B, poi, troviamo persino un sistema audio a 6.2.4 canali da 90 W. Samsung, inoltre, ha introdotto Wireless Dolby Atmos sui suoi televisori Neo QLED 4K e 8K per offrire la migliore qualità audio possibile anche senza cavi HDMI per collegare le soundbar Samsung di ultima generazione.

Tra le tante funzionalità troviamo la nuova interfaccia utente Smart Hub basata su Tizen con tre schede ben distinte: Media per le opzioni di intrattenimento, Gaming Hub per lo streaming di giochi – dove troviamo anche le partnership con NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Utomik, e Ambiente per migliorare l’estetica della casa sincronizzando lo schermo con l’arredamento circostante. Tornando all’esperienza di gioco, sui Neo QLED 8K figurano funzionalità come Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView, Game Bar e quattro porte HDMI 2.1.

Non potevano mancare quindi SmartThings, componente critico per la connettività con altri dispositivi domestici Samsung, e l’inedita piattaforma NFT realizzata in collaborazione con Nifty Gateway, pensata per esplorare e visualizzare le collezioni digitali di Non Fungible Token direttamente su TV Neo QLED e QLED 2022.

L’ecosostenibilità resta anche quest’anno elemento chiave dei prodotti Samsung Electronics: troviamo l’imballaggio ecologico con il 90% di inchiostro in meno e la rimozione di punti metallici; il telecomando SolarCell rinnovato per una efficienza superiore dell’88% rispetto ai precedenti modello del 2020; l’utilizzo di resina riciclata recuperata da aree costiere colme di plastica per i televisori e telecomandi; e infine, la certificazione Carbon Trust che accerta la riduzione della impronta di carbonio.

Jong-Hee Han, Vice Presidente e CEO di Samsung Electronics Device eXperience, ha dichiarato: “La gamma Neo QLED 8K 2022 è progettato per soddisfare le esigenze e rafforzare la passione dei nostri consumatori, e le innovazioni sono stimolate dalle loro esperienze. Neo QLED 8K ha anche il potere di sbloccare nuove esperienze come il dispositivo più importante al centro della casa”.

Giusto pochi giorni fa, invece, Samsung ha annunciato la serie di smart monitor M8.