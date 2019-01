Samsung svela il nuovo TV Q900 QLED 8K da 98 pollici

Novità anche dal fronte dei televisori per Samsung al CES di Las Vegas. La società coreana ha svelato il nuovo Q900 QLED da 98 pollici 8K, che supera in termini di dimensioni l'85 pollici della stessa serie presentato alla fine del 2018 ed il nuovo LG OLED 8K da 88 pollici.

Samsung ha anche fatto sapere che nel 2019 ha in programma di lanciare altri modelli della serie Q900, con tanto di "AI upconversion", che è stata introdotta nell'85 pollici. Per gli altri mercati, come Regno Unito ed Europa, è previsto il lancio di TV 8K QLED da 65, 75 ed 82 pollici. Dimensioni quindi generose che si tradurranno in prezzi che, presumibilmente, non saranno accessibili da tutti, ma si tratta comunque di una scommessa interessante per Samsung.

Il produttore però non ha svelato i prezzi e la data di lancio dei nuovi arrivi della famiglia Q900. Resta da capire che tipo di vantaggio saranno in grado di portare al mercato, che si sta adattando lentamente al 4K e che ancora non sembra essere pronto all'8K, Giappone a parte dove da circa un mese sono cominciate le trasmissioni satellitari sfruttando la tecnologia in vista delle Olimpiadi estive.

Il modello da 85 pollici aveva un prezzo negli USA di 15.000 Dollari: è quindi lecito attendersi un prezzo di lancio significativamente più alto.