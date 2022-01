Samsung svela Odyssey Neo G8, il primo monitor 4K 240Hz al mondo

Giusto nella giornata di ieri abbiamo visto cosa Samsung potrebbe presentare al CES 2022 durante il suo keynote “Together for Tomorrow”, in forma digitale anziché fisica ma pur sempre intrigante. Ebbene, giusto per soddisfare chi non sopporta l’attesa, la società ha svelato oggi il suo primo monitor da gaming Odyssey 4K a 240Hz.

Questo speciale monitor da gaming ha il nome completo di Samsung Odyssey Neo G8 e lo potete vedere in copertina: il pannello Quantum Mini LED ha una diagonale di 32 pollici, risoluzione pari a 3.840 x 2.160 pixel, curvatura 1000R e tecnologie Quantum Matrix e Quantum HDR 2000. Il display può raggiungere fino a 2000 nit di luminosità di picco con HDR attivo e gode di una regolazione della retroilluminazione a 4096 passaggi.

Lato connettività troviamo, poi, due porte HDMI 2.1 e una singola Display Port 1.4. Ci saranno funzionalità intriganti come Auto Source Switch+, la quale modificherà automaticamente il dispositivo sorgente a seconda di quale fra quelli collegati sia effettivamente acceso, e CoreSync per modificare le luci RGB sul retro a seconda dei contenuti mostrati su schermo.

Samsung ha però pensato di svelare anche altri due monitor, seppur non da gaming. Il primo è lo Smart Monitor M8 da 32 pollici con diverse modifiche importanti rispetto al predecessore: si tratta di un display con un design più sottile, dotato di videocamera separata nella confezione attaccabile magneticamente al pannello, e focus sul monitoraggio della rete IoT domestica tramite hub personalizzato SmartThings. Questa tipologia di monitor, ricordiamo, è proposta sul mercato con servizi di streaming preinstallati per consentire l’utilizzo della periferica anche come smart TV.

Ultimo ma non meno importante è il Samsung UHD Monitor S8 ottimizzato per content creator e designer. Esso giunge in due soluzioni, da 27 e 32 pollici, e ha una copertura DCI-P3 del 98%. Nulla di particolarmente eclatante, ma pur sempre un’aggiunta interessante al catalogo della casa sudcoreana. Tutti e tre i monitor verranno presentati e lanciati al CES 2022 con disponibilità globale.

Molto atteso è anche il chipset Exynos 2200 con GPU AMD RDNA2 atteso per l’11 gennaio prossimo.