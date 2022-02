Samsung svela One UI 4.1: preparate gli smartphone all'aggiornamento!

Dopo l’anticipazione relativa alla selezione della RAM virtuale su One UI 4.1, Samsung ha ufficialmente lanciato il nuovo aggiornamento della sua interfaccia utente sugli smartphone compatibili, la cui lista si espanderà nel corso delle prossime settimane. Ecco quali sono le novità principali in arrivo.

Grazie ai colleghi di SamMobile abbiamo accesso a una panoramica video delle novità chiave di One UI 4.1. A svettare è ovviamente l’opzione dedicata alla selezione della RAM virtuale da aggiungere al sistema, variabile tra 2, 4, 6 e 8 GB accumulabili a partire dallo spazio di archiviazione. In questo modo, il multitasking non sarà più un problema in caso di carico intenso.

Ci sono poi cambiamenti minori relativi alla palette di colori di sistema impostabili tramite la sezione dedicata al wallpaper e allo stile del dispositivo, e l’aggiunta degli Smart Widget: si tratta di più widget uniti in uno unico che, una volta posizionato sulla Home, consentirà di passare ciclicamente tra più schermate relative a meteo, orari, note e molto altro. La serie di accorgimenti nelle Impostazioni per la gestione dell’audio e della luminosità del display sono altre novità minori.

Infine, più importante è la possibilità inedita di utilizzare tutte le fotocamere posteriori nella modalità Pro e di usare il sensore grandangolare e la modalità Notturna all’interno di applicazioni social come Instagram e Snapchat.

Gli occhi dei tipster, nel frattempo, sono puntati sui piani per il futuro degli smartphone Samsung.