Samsung svela per errore sul sito ufficiale il suo prossimo smartwatch, Galaxy Watch

Una gaffe imbarazzante per il colosso coreano, che potrebbe essersi giocato l'effetto sorpresa per la presentazione del suo nuovo smartwatch. Nella giornata di ieri infatti Samsung avrebbe fatto trapelare per sbaglio sul proprio sito web una immagine del non ancora annunciato Galaxy Watch, che nel design ricorda molto Gear S3 Classic.

Come riportato da CNET il modello, un 42mm in colorazione rose gold, sarebbe apparso sulla versione statunitense del sito, ed oltre a confermare l'esistenza di un successore del Gear S3 rende attendibili i vari rumor apparsi in rete, secondo i quali Samsung sarebbe pronta ad abbandonare la classica denominazione numerica in favore di un brand tutto nuovo, Galaxy Watch.

Ovviamente la compagnia ha provveduto a rimuovere ogni riferimento al Galaxy Watch dal suo sito ufficiale appena pochi minuti dopo la comparsa in rete delle prime segnalazioni, ma il web non perdona e qualche utente lungimirante aveva ormai già catturato qualche screenshot, che vi proponiamo in fondo all'articolo.

Purtroppo del device abbiamo solo un'immagine, che ne ritrae la parte frontale del quadrante, mentre tutte le altre informazioni come il prezzo o la data d'uscita rimangono un mistero. Ci sono buone probabilità che venga equipaggiato con l'ultima versione disponibile di Tizen, il sistema operativo proprietario di Samsung, e che sarà integrato con le funzionalità disponibili tramite Bixby.

Nel frattempo la presentazione di Note 9, attesa per il 9 agosto, si avvicina sempre di più.