Samsung svela i segreti del chip per smartphone con Ray Tracing in un nuovo video

Dopo l'annuncio ufficiale di Samsung Exynos 2200, il primo SoC per smartphone dotato di grafica con architettura AMD RDNA2 fa capolino anche sul canale YouTube del colosso sudcoreano. Scopriamo tutti i dettagli.

L'Exynos 2200 "è il chip che i mobile gamer stavano aspettando", con comparto grafico gestito dalla nuova GPU Samsung Xclipse progettata in collaborazione con AMD con supporto hardware per il Ray Tracing. Tra le caratteristiche tecniche, la tecnologia Variable Rate Shading (VRS) per un framerate più stabile e una CPU octa-core a 4 nanometri a triplo cluster con Core Cortex-X2.

Oltre alle performance, il nuovo Exynos 2200 è costruito per puntare anche al giusto bilanciamento energetico. Per questo, è stata implementata la tecnologia AMIGO che monitora prestazioni e consumi a livello hardware per gestire al meglio le sessioni prolungate di gioco.

Naturalmente, si parla anche di 5G e di connettività completa, ma l'Exynos 2200 integra anche la più recente iterazione di NPU, unità neurali per l'accelerazione mediata dall'IA, che promette prestazioni raddoppiate rispetto al passato.

L'IA, tra le altre cose, verrà utilizzata per ottimizzare i risultati raccolti dalla fotocamera. A tal proposito, il nuovo processore ISP fornisce supporto a sensori fino a 200 MP mentre i dispositivi equipaggiati con questo chip potranno registrare video fino a 8K.

Quanto al display, si parla di refresh rate fino a 144Hz e supporto a codifica HDR 10+. Un pacchetto veramente completo, perciò non ci resta che attendere il suo arrivo sul mercato per scoprirne tutte le reali potenzialità.

Nel frattempo, sul web sono già apparsi i primi benchmark dell'Exynos 2200, ma sarà più potente dello Snapdragon 8 Gen1?