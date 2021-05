Samsung svela i segreti del sensore fotografico HM3 del Galaxy S21 Ultra

Implementato alla perfezione sul suo ultimo flagship Samsung Galaxy S21 Ultra, il sensore fotografico ISOCELL HM3 da 108 megapixel sviluppato da Samsung ha convinto pubblico e critica sulla sua bontà.

In un recente video ufficiale, Samsung ha svelato tutti i dettagli e le tecnologie che si nascondono dietro a questo piccolo prodigio.

Parliamo di un sensore fotografico da 1/1.33" con risoluzione di 108 MP che sfrutta la tecnica del Pixel Binning per ottenere il massimo dal modulo fotografico in tutte le condizioni di illuminazione. In particolare, l'HM3 ha un rapporto 9 a 1 con una resa in termini di dimensioni di pixel che raggiunge i 2.4 micron. In questo modo è possibile acquisire scatti a 12-bit alla risoluzione di 12 megapixel.

La tecnologia Smart-ISO a sua volta è in grado di combinare scatti ad alto e basso valore ISO per bilanciare l'effetto ghosting. Il modulo HM3 eccelle anche nel campo della registrazione, grazie al pieno supporto all'acquisizione in 8K oppure fino a 240FPS con risoluzione FullHD.

Come suggerito dalla fonte, le tempistiche di questo interessante video promozionale sono quantomeno curiose. Suggestive, probabilmente, dell'imminente implementazione su altri terminali Samsung di fascia alta oppure su soluzioni di terze parti. Si tratta di una pratica particolarmente diffusa nel campo degli smartphone. Di recente Realme ha lanciato il modello 8 Pro che implementava proprio un sensore ISOCELL di Samsung da 108 megapixel.