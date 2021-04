Samsung svela a sorpresa un nuovo prodotto che fa uso dell'AR

In seguito ai rumor relativi al mondo smartphone, torniamo a dare un'occhiata alle novità in casa Samsung. Infatti, è stato annunciato un nuovo prodotto che fa uso della realtà aumentata.

In particolare, stando anche a quanto si può leggere sul portale ufficiale, l'azienda sudcoreana ha svelato ufficialmente Galaxy SmartTag+, ovvero un accessorio smart che permette di trovare in men che non si dica gli oggetti smarriti. Il principale utilizzo è chiaramente quello relativo alle chiavi di casa, dato che non sono in pochi coloro che si "dimenticano" da qualche parte queste ultime, anche dentro alla propria abitazione.

Ebbene, utilizzando Galaxy SmartTag+ il problema non si porrà più, in quanto dal vostro smartphone Galaxy compatibile, ad esempio Galaxy S21+ o Galaxy S21 Ultra, potrete ottenere indicazioni precise in merito a dove si trova l'oggetto coinvolto, grazie all'utilizzo del Bluetooth Low Energy (BLE) e della realtà aumentata, nonché della tecnologia ultra-wideband (UWB). Insomma, potrebbe trattarsi di un dispositivo interessante anche per non smarrire, ad esempio, il telecomando.

Tra l'altro, attraverso i dispositivi degli utenti che lo consentiranno, verrà abilitata una sorta di "rete" che permetterà di ottenere dettagli in merito agli oggetti smarriti fuori casa. Ad esempio, nel caso un utente che dispone di tale servizio passasse vicino al vostro Galaxy SmartTag+ che si trova insieme alle chiavi, arriverà una notifica sul vostro smartphone relativa alla posizione, senza ovviamente che l'altra persona possa accedervi.

In ogni caso, per il momento non abbiamo maggiori dettagli in merito alla commercializzazione del prodotto per quel che riguarda l'Italia.