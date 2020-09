Samsung svela The Terrace: smart TV QLED e soundbar per esterni, resistenti alla pioggia

Dopo la presentazione del nuovo The Premiere, Samsung ha svelato anche The Terrace e The Terrace Soundbar. Si tratta di due prodotti che, come suggerisce il nome, sono progettati per l'uso esterno, in quanto resistenti a pioggia, umidità, polvere ed insetti.

The Terrace è il primo schermo QLED realizzato per la visione all'aperto, mentre Terrace Soundbar è la controparte audio dotata di Adaptive Sound, che analizza ciò che si sta guardando per fornire la qualità del suono più adattata.

Il TV è dotato della tecnologia antiriflesso, con una luminosità di 2.00 nits e qualità QLED 4K dell'immagine. In questo modo, sottolinea Samsung, è in grado di garantire la migliore performance di visione in qualsiasi condizione d'illuminazione.

La soundbar è caratterizzata da sette speaker (3 tweeter e 4 midwoofer) in configurazione a 3.1 canali.

The Terrace arriverà in Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Svizzera nei modelli da 55, 65 e 75 pollici. Nessuna informazione sul prezzo e la data di lancio.