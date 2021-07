Samsung svela il nuovo TV The Wall: oltre 1000 pollici di schermo modulare MicroLED

In attesa di tutti gli annunci dell’evento Unpacked dell’11 agosto, Samsung ha rivelato nelle ultime ore una nuova versione 2021 del televisore The Wall, progettato con una serie di aggiornamenti decisamente importanti per offrire maggiore qualità negli oltre 1.000 pollici di schermo modulare con pannelli MicroLED flessibili.

Il TV The Wall, stando a quanto dichiarato dal colosso sudcoreano, ora ha LED le cui dimensioni sono inferiori del 40% rispetto alla vecchia versione del display, per una risoluzione di 15.360 x 1.080 pixel (dunque 16K, potenzialmente) e un supporto confermato all’8K con refresh rate a 120 Hz. Il pannello mantiene quindi un rapporto 16:9 con risoluzione 7.680 x 4.320, per 1.600 nit di luminosità di picco e un contrasto migliorato grazie ai pixel più piccoli.

Per migliorare la qualità dell’immagine, invece, ci sono tecnologie come Ultra Chroma per avere colori RGB più puri e accurati; Micro HDR e Micro Motion con elaborazione a 20 bit; più importante, però, è il nuovo processore Micro AI che Samsung utilizza per il controllo dell’immagine. Questo processore conta fino a 16 diversi modelli di rete neurale addestrati “in diverse tecnologie di upscaling e deep learning AI” per ottimizzare i video fino all’8K e avere meno rumore e un migliore contrasto.

L’utilizzo è ovviamente più commerciale che residenziale e i costi, seppur non ancora annunciati ufficialmente, saranno di sicuro estremamente elevati. La sua versatilità è però sensazionale, dato che potrà essere installato non solo come schermo piatto ma anche concavo, convesso, appeso al soffitto, inclinato o persino piegato a L. Insomma, un vero e proprio gioiello tecnico.

A proposito di TV Samsung, la società ha deciso di ampliare l’offerta di Samsung TV Plus con 5 nuovi canali gratuiti.