Samsung: svelati gli SSD da 256 TB e un Petabyte, arriveranno mai sul mercato?

Dopo aver scoperto che il tasso di rottura degli Hard Disk meccanici sta salendo (a differenza di quello degli SSD), dal mercato delle memorie per PC arriva oggi un'altra notizia sorprendente: nelle scorse ore, infatti, Samsung ha svelato un SSD da ben 256 TB, un record assoluto!

La memoria è stata svelata durante il Flash Memory Summit, che si sta tenendo in questi giorni in California. A riportare la notizia è Tom's Hardware, che ha spiegato che Samsung ha creato un SSD da ben 256 TB, che è stato mostrato al pubblico della convention. Il vantaggio dell'SSD è quello di occupare solo un rack di un server, permettendo una configurazione multi-memoria che può arrivare a capacità davvero spaventose.

Per raggiungere un obiettivo simile, il colosso coreano ha usato delle memorie NAND QLC ad altissima densità, in modo da condensare lo storage più ampio possibile nello spazio più ridotto possibile. Oltre agli evidenti vantaggi dimensionali, inoltre, l'SSD consuma fino a sette volte meno di un equivalente stack da otto SSD da 32 TB ciascuno, pur garantendo la stessa quantità di memoria.

Durante il summit, poi, Samsung ha svelato i suoi PetaByte Scale SSD, o PBSSD, delle memorie per server e datacenter descritte come delle "soluzioni nella scala dei Petabyte che permettono un'elevata scalabilità variando la capacità della memoria a seconda dell'applicazione utilizzata". Al momento, questi dispositivi vengono utilizzati solo su una manciata di server e datacenter in tutto il mondo.

Tra le aziende che utilizzano i PBSSD, in particolare, abbiamo Samsung e Meta, che stanno sperimentando la FDP, una tecnologia di Flexible Data Placement NVMe che permette di ottimizzare il posizionamento dei dati negli storage di grandi dimensioni in modo da aumentare la prevedibilità delle memorie e da ridurre i tempi richiesti per l'accesso ai loro dati, migliorandone così le performance complessive. Sfortunatamente, nessuna di queste tecnologie arriverà a breve nel mercato consumer, dove ancora è pressoché impossibile trovare SSD da 5 TB o più.