Samsung potrebbe aver svelato (per errore?) la novità principale di Galaxy Watch 6

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Watch 6 potrebbe avere un display MicroLED, un'altra novità di peso potrebbe essere in arrivo con lo smartwatch di nuova generazione di Samsung. Anzi, secondo alcuni il colosso coreano avrebbe clamorosamente auto-leakato la feature più importante del Galaxy Watch 6 con mesi di anticipo sul suo lancio.

Con una press release ufficiale, Samsung ha confermato che i suoi Galaxy Watch riceveranno una funzione di monitoraggio delle irregolarità del battito cardiaco certificata dalla Food and Drug Administration (FDA) americana. Il comunicato, che pure non conferma ufficialmente l'esistenza del Galaxy Watch 6, spiega che la feature arriverà anzitutto sui nuovi smartwatch della linea Galaxy Watch e, più avanti, anche sulle "precedenti edizioni" dell'orologio intelligente coreano.

Insomma, la press release sembra di fatto anticipare che Galaxy Watch 6 è in arrivo, pur senza nominarlo esplicitamente. D'altro canto, era assai improbabile che una nuova versione dello smartwatch Samsung non venisse rilasciata quest'anno, specie dopo il successo del Galaxy Watch 5 del 2022.

Inoltre, il comunicato conferma che i Galaxy Watch 6 saranno i primi a supportare una funzionalità definita Irregular Heart Rhythm Notification, o IHRN, certificata dalla FDA americana, e dunque particolarmente precisa, sulla carta al pari di quella degli strumenti clinici. La feature, a cui Samsung sembra essere arrivati con degli sviluppi software (e non hardware), sarà parte dell'update a One UI 5 Watch, che verrà lanciato con Galaxy Watch 6 a fine estate e che arriverà, entro fine 2023, anche su Galaxy Watch 5 Galaxy Watch 4.

Come sempre, Samsung ci spiega che, anche se hanno ottenuto la certificazione IHRN, i suoi smartwatch non sono dei dispositivi medici e non possono diagnosticare delle malattie cardiache. Tuttavia, il miglioramento dell'accuratezza delle misurazioni del battito cardiaco, insieme alla feature di ECG dei Galaxy Watch, potrebbero essere perfetti per la prevenzione di problemi cardiaci acuti anche molto gravi.