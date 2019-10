Samsung ha svelato ufficialmente un nuovo concept di smartphone pieghevole

Si è tenuta nella giornata odierna una delle classiche Developer Conference di Samsung. In molti si aspettavano poche novità, dato che l'evento non è stato pubblicizzato a livello consumer. Tuttavia, in realtà l'azienda sudcoreana ha svelato ufficialmente un nuovo concept di smartphone pieghevole.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Hyesoon Jeon, capo del gruppo R&D di Samsung, ha dichiarato: "Stiamo esplorando un nuovissimo fattore di forma che non solo si adatta facilmente alle tue tasche, ma cambia anche il modo in cui usi lo smartphone". L'idea sembra quella di realizzare un dispositivo pieghevole che ha le stesse dimensioni di un comune smartphone. Infatti, molte persone non vogliono portarsi dietro un apparecchio troppo spesso e quindi la soluzione proposta dall'azienda sudcoreana sembra voler proprio accontentare questa tipologia d'utenza.

"Come pionieri nel mercato dei pieghevoli, comprendiamo che ogni fattore di forma innovativo richiede un'esperienza utente ugualmente innovativa", ha aggiunto Jeong. Per questo motivo, la One UI 2 è stata pensata per supportare le varie esigenze da parte dell'utente. Samsung realizzerà davvero uno smartphone del genere? Al momento non lo possiamo sapere con certezza, ma perlomeno sembra che l'azienda sudcoreana sia interessata a un dispositivo simile. Insomma, non ci resta che attendere fiduciosi.