Samsung sta sviluppando il suo raytracing basato sull'IA: in arrivo sui propri Exynos

Nel corso degli ultimi anni, Samsung ha collaborato con AMD per portare le funzionalità di raytracing sui propri chip della gamma Exynos. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto la società coreana starebbe lavorando sulla propria versione del raytracing e delle tecnologie di upsampling basate sull’intelligenza artificiale.

Il debutto potrebbe avvenire nei futuri processori della gamma Exynos, ed anche il tempismo è sicuramente particolare dal momento che la notizia arriva a pochi giorni dal rumor secondo cui Samsung starebbe lavorando con AMD e Qualcomm per portare l’FSR sui propri smartphone.

Sul Neural Ray Reconstruction e Neural Super Sampling di Samsung starebbe lavorando un team del Samsung Advanced Institute of Technology, e secondo il Daily Korea il debutto dovrebbe avvenire sui chip Exynos dopo il 2025. Ciò vuol dire che le tecnologie potrebbero non far parte della scheda tecnica del chip da 3nm che Samsung sta sviluppando per la Galaxy S25 Series.

ll sito afferma che il raytracing di Samsung sarebbe superiore a quello di AMD e NVIDIA, in quanto in grado di applicarsi a tutte le parti di una scena e non solo a determinate porzioni come avviene per quello di AMD e NVIDIA. La cosa che sappiamo è che Samsung dovrebbe utilizzare un NPU per i calcoli relativi al raytracing ed un metodo di supersampling basato sull’intelligenza artificiale per eseguire il rendering dei frame.

Secondo gli ultimi rumor, il Galaxy S24 Ultra dirà addio ai chip Exynos e supporterà FSR e raytracing.