Samsung, svolta nel mercato TV: questo schermo OLED è stato prodotto da LG?

A metà maggio era emerso che LG avrebbe realizzato alcuni TV OLED per Samsung, ma fino ad oggi la notizia non aveva ricevuto alcuna conferma, ufficiale o ufficiosa che fosse. Nelle scorse ore, però, Samsung ha annunciato il nuovo TV OLED 83S90C, che sembra montare un pannello realizzato proprio dalla rivale sudcoreana.

Il Samsung 83S90C è un TV OLED da 83", uno dei più grandi mai prodotti dal colosso di Suwon. A prima vista potrebbe sembrare un televisore come tutti gli altri, ma le cose sembrano stare molto diversamente: come spiegano Forbes e HDTV Test, infatti, l'azienda sudcoreana non produce pannelli OLED da 83", fermandosi ai 77".

Viene da se, dunque, che il Samsung 83S90C sia stato realizzato da LG, che dunque dovrebbe essersi occupata del pannello OLED del televisore. In mancanza di conferme ufficiali, HDTV scrive che "non c'è alcun dubbio, a nostro avviso, che questo TV OLED Samsung da 83" sia stato realizzato con un pannello OLED prodotto da LG, nello specifico un WRGB OLED".

Reuters, inoltre, aggiunge che l'annuncio del televisore arriva a poche settimane dalla firma di una partnership tra Samsung e LG per la fornitura da parte della seconda di un gran numero di pannelli OLED da 77" e da 83" alla prima. Fino ad oggi, è stata convinzione comune che la partnership sarebbe entrata in vigore solo con la gamma di TV del 2024, ma le due aziende sembrano aver bruciato le tappe produttive e anticipato il tutto di almeno sei mesi.

La collaborazione tra le due compagnie, finora rivali, potrebbe portare ad un piccolo terremoto nel mercato televisivo, facendo paura soprattutto all'altro competitor di peso del settore, la giapponese Sony. Per il momento, comunque, non sembra che la partnership Samsung-LG sia destinata ad espandersi oltre il settore dei TV OLED di grandi dimensioni.