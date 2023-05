Samsung, svolta nel settore dei TV OLED: dal 2024 alcuni pannelli saranno prodotti da LG

Quando, durante il CES 2023, Samsung ha lanciato la gamma TV del 2023, tutti immaginavamo che il colosso coreano avrebbe realizzato tutti i propri pannelli "in casa". Se per il 2023 potrebbe essere effettivamente così, le cose potrebbero cambiare drasticamente a partire dal 2024, quando Samsung inizierà ad affidarsi a LG per i suoi televisori.

Ebbene sì: secondo Reuters, LG fornirà dei pannelli per i televisori Samsung in uscita dal prossimo anno fino al 2026. In particolare, stiamo parlando di display white OLED (o WOLED) di fascia alta, che saranno utilizzati sui prodotti top di gamma della proposta Samsung a partire dall'inizio del 2024. Sempre secondo Reuters, i primi pannelli dovrebbero già essere trasferiti da LG a Samsung nei prossimi mesi.

In termini numerici, LG fornirà a Samsung due milioni di pannelli per televisori nel 2024, 3 milioni nel 2025 e una quantità del tutto analoga nel 2026. Non è chiaro se il contratto sia stato pensato per concludersi dopo questo triennio o se vi siano delle possibilità di rinnovo negli anni successivi. In ogni caso, i pannelli LG dovrebbero essere utilizzati sui TV Samsung WOLED da 73" e da 88".

La notizia, ovviamente, colpisce perché finora siamo stati abituati a considerare Samsung e LG due compagnie rivali nel mondo dei televisori. Tuttavia, un accordo tra le due aziende potrebbe avere senso per entrambe le parti: per LG, in particolare, esso potrebbe migliorare una situazione economica in profondo rosso da quattro trimestri consecutivi.

Per Samsung, una partnership con LG potrebbe abbattere i costi di produzione dei display OLED, permettendo al colosso sudcoreano di superare i produttori cinesi sul mercato e, soprattutto, di aumentare le sue quote nel settore OLED dal 6,1% ad una percentuale compresa tra il 10 e il 20%, cannibalizzando Sony, che detiene il 26,1% del settore. Al contempo, un aumento anche sostanziale del market share del colosso di Suwon non preoccuperebbe affatto LG, che ancora troneggia nel settore con una fetta di mercato superiore al 50%.