Il Samsung Tab 5Se ha un problema: perde il segnale se lo si impugna in un certo modo

Altro problema per Samsung: il suo nuovo tablet Tab 5Se non può essere impugnato in un certo modo, altrimenti perde il segnale. In alcuni casi completamente. E la memoria va all'iPhone 4, che aveva un problema molto simile — che dovette essere risolto con un bumper esterno.

In particolare la posizione incriminata sarebbe quella orizzontale e con la camera secondaria rivolta verso sinistra. Impugnando il Tab 5Se in questo modo, ad esempio perché si sta guardando un film, comporta a moltissimi consumatori una forte perdita del segnale. In alcuni casi le tacche del Wifi scendono vertiginosamente, mentre altri segnalano di perdere completamente la connessione internet.

Se il tablet viene invece posizionato sempre orizzontalmente ma con la camera interna a destra, il problema non si presenta.

Insomma, un vero deja vu che ci riporta alla mente un problema simile che aveva afflitto parte delle prime release dell'iPhone 4. Ve lo ricordate?

Samsung non ha ancora risposto alle segnalazioni dei consumatori, e non sappiamo se l'azienda abbia già preso conoscenza del problema. Difficile immaginare come deciderà di rispondere.

Certo non è il momento ideale per un problema del genere, giusto di ieri la notizia che vede l'azienda costretta a cancellare la maggior parte dei pre-order del nuovo, e difettoso, Galaxy Fold.