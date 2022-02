Samsung taglia ancora le confezioni: dopo caricabatterie ed auricolari, via le pellicole?

Dallo scorso anno, molti produttori hanno eliminato i caricabatterie dalle confezioni degli smartphone, dopo aver fatto lo stesso con gli auricolari. Ebbene, secondo quanto trapelato, Samsung potrebbe continuare su questa falsariga togliendo anche le pellicole protettive dai prossimi dispositivi.

L'indiscrezione arriva direttamente da un messaggio pubblicato da un presunto funzionario di Samsung su un forum, in cui l'utente ha lasciato intendere che l'azienda potrebbe avere in programma la rimozione della pellicola dello schermo sui futuri smartphone.

Le motivazioni non sarebbero legate solo all'ambiente, però, i nuovi Galaxy S22 sono infatti i primi della serie a sfoggiare una scocca in alluminio Armor, e sono dotati di pannelli anteriori e posteriori Corning Gorilla Glass Victus+ che, secondo Samsung, sarebbero sufficienti a fornire un'ottima resistenza da urti e graffi.

Inoltre, ad entrare in gioco è anche l'ambiente. Samsung infatti sarebbe convinta che le molte pellicole di terze parti a disposizione sul mercato, porterebbero ad uno spreco con conseguente aumento dei rifiuti. Per questo motivo, avrebbe scelto di non inserirle più nelle confezioni ma di venderle separatamente.

La scelta inizialmente potrebbe essere limitata solo ad alcuni paesi, ma non è chiaro se diventerà effettiva già dal prossimo anno oppure se bisognerà attendere ancora un pò. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre attraverso i commenti.